Пожилая петербурженка отдала мнимому сотруднику банка более 1,3 млн рублей

В Невском районе Петербурга пенсионерка отдала «сотрудникам банка» более 1,3 млн рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась пожилая женщина и рассказала, ей позвонил неизвестный мужчина и представился «Громовым Сергеем Андреевичем, сотрудником службы безопасности Банка «ВТБ». Он сказал, что с банковской карты пенсионерки происходят несанкционированные списания и предложил ей снять все денежные средства, которые были на карте.

Доверчивая пенсионерка так и сделала, после чего перевела деньги на номера мобильных телефонов, которые указал злоумышленник. На следующий день ей снова позвонил тот же гражданин и попросил ее снять оставшиеся денежные средства (375,61 тыс. рублей) и перевести их в филиале «Совкомбанка». В итоге пенсионерка лишилась 1 млн 375,61 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Петербурга разыскивают преступника, похитившего почти 800 тысяч рублей из квартиры. Согласно информации главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, утром в понедельник, 27 апреля, в полицию обратился 35-летний хозяин трехкомнатной квартиры в доме №113/1 по улице Краснопутиловской.