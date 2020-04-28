«Домушник» проник в квартиру на Краснопутиловской и оставил хозяев без 800 тыс. рублей

В Московском районе Петербурга разыскивают преступника, похитившего почти 800 тысяч рублей из квартиры.

Согласно информации главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, утром в понедельник, 27 апреля, в полицию обратился 35-летний хозяин трехкомнатной квартиры в доме №113/1 по улице Краснопутиловской.

Заявитель рассказал, что кто-то проник в его квартиру, отжав стеклопакет окна, и украл 250 тысяч рублей, 3,5 тысяч евро и 3,5 тысяч долларов США.

Сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное дело по статье о краже. Злоумышленника разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге экс-сотрудница «Почты России» украла у пенсионеров и льготников более 350 тысяч рублей. Женщина воспользовалась своим служебным положением, чтобы заполучить накопления пожилых петербуржцев.