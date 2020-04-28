У Володарского моста произошло ДТП с участием Hyundai и Mercedes

У Володарского моста произошло ДТП с участием Hyundai и Mercedes
ДТП на Володарском мосту. Фото: vk.com/spb_today

Утром 28 апреля у Володарского моста произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, Hyundai и Mercedes столкнулись на проспекте Обуховской обороны у Володарского моста. Судя по опубликованным кадрам, обе машины получили сильные повреждения.

«Мерседес и Хендэ разложились у Володарского моста, на проспекте Обуховской обороны», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал 16-летний подросток.

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У Володарского моста произошло ДТП с участием Hyundai и Mercedes