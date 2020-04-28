Повариха из Пулково призналась в краже супружеского подарка

Транспортная полиция раскрыла кражу супружеского подарка в аэропорту Пулково. В содеянном созналась экс-работница одного из кафе Центрального пассажирского терминала.

В дежурную часть транспортной полиции Пулково обратилась супружеская пара. Женщина сообщила, что месяц назад потеряла телефон в комнате общего пользования. Пропажу она обнаружила, когда посадка на самолет уже заканчивалась, потому обратиться в полицию решила после возвращения.

«Дама была крайне огорчена, т.к. утраченным имуществом являлся подарок супруга», — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Полиция выяснила, что в тот день в комнате общего пользования находилась работница одного из кафе. Несколько дней спустя после инцидента женщина уволилась.

Правоохранители наведались домой к подозреваемой. Женщина во всем созналась и раскаялась в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

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