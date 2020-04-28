В Тихвине мужчина избил полицейских отверткой

В Тихвине злоумышленник ранил отверткой двух полицейских, проводивших оперативно-розыскные мероприятия.

Инцидент произошел вечером 27 апреля, когда полицейские проводили оперативно-розыскные мероприятия по факту хищения мобильного телефона. В одном из домов около квартиры во 2-м микрорайоне 48-летний мужчина, которого стражи порядка проверяли на причастность к хищению, внезапно нанес двум полицейским отверткой телесные повреждения, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выяснилось, что злоумышленник был пьян. Ранее он уже был судим.

Пострадавшим сотрудникам полиции потребовалась медицинская помощь, после которой они были отпущены на амбулаторное лечение.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге цыганка напала на полицейского с баллончиком. Цыганки угрожали паре, но полицейские прибыли вовремя. Им удалось задержать нарушительниц – одна из них, желая высвободиться и сбежать, распылила перцовый баллончик, но все равно была доставлена в отделение.