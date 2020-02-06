В Петербурге цыганка напала на полицейского с баллончиком

В Петербурге цыганка напала на полицейского с баллончиком
Женщин доставили в отделение. России. Фото: pixabay

Женщина хотела сбежать от представителя власти. Ее задержали из-за попытки обокрасть пожилую пару.

Об этом стало известно сегодня, 6 февраля. Обо всем сообщает «78.ru». Все случилось на улице Матроса Железняка в Приморском районе. Несколько женщин пришли к пожилой паре и пытались попасть к ним в квартиру под предлогом осмотра счетчиков. Когда им это удалось, пожилая хозяйка жилья вызвала сотрудников правоохранительных органов и заявила о попытке обокрасть ее. Цыганки угрожали паре, но полицейские прибыли вовремя. Им удалось задержать нарушительниц – одна из них, желая высвободиться и сбежать, распылила перцовый баллончик, но все равно была доставлена в отделение.

Проводится проверка и решается вопрос о возбуждении дела. О состоянии пострадавшего мужчины ничего не сообщается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ириновском разбойник с газовым баллончиком попытался похитить алкоголь. Злоумышленник вошел в помещение магазина, где взял бутылку алкоголя и побежал с ней в сторону выхода, не заплатив за товар.

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В Петербурге цыганка напала на полицейского с баллончиком
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