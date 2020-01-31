На Ириновском разбойник с газовым баллончиком попытался похитить алкоголь

В Красногвардейском районе Петербурга правоохранители задержали злоумышленника, который открыто похитил товар в продуктовом магазине и распылил газовый баллончик в лицо сотруднику.

Как сообщили в пресс-службе УВО по Петербургу и Ленобласти, все произошло вечером в четверг, 30 января, на Ириновском проспекте. Злоумышленник вошел в помещение магазина, где взял бутылку алкоголя и побежал с ней в сторону выхода, не заплатив за товар. Увидев это, работник магазина нажал на тревожную кнопку и попытался самостоятельно задержать нарушителя. Однако злоумышленник смог оказать сопротивление и распилил в лицо сотрудника содержимое перцового баллончика.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии удалось задержать мужчину, пока тот еще не успел скрыться. Задержанного передали в отдел полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция задержала мигранта, совершившего нападения на магазины в Петербурге.