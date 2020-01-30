Полиция задержала мигранта, совершившего нападения на магазины в Петербурге

Полицейские задержали злоумышленника, совершившего нападения на магазины в Санкт-Петербурге.

Информация о случившемся стала известна после обращения владельцы круглосуточного продуктового магазина, который рассказал, что 7 января неизвестный похитил из кассы 10 тысяч рублей. Он угрожал продавщице ножом. Все произошло в помещение магазина на проспекте Просвещения, дом №34.

Злоумышленник был задержан, им оказался 26-летний гражданин Азербайджана.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в разбое на автозаправочных станциях. Он совершил два нападения в четверг, 9 января, на проспекте Народного Ополчения и на Кубинской улице в Московском районе. 11 января 29-летнего уроженца Карелии задержали сотрудники полиции.