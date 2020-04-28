Пьяный юноша в подъезде в Шушарах ударил ногой полицейского

В Пушкинском районе Петербурга задержали подозреваемого в причинении насилия в отношении представителя власти, когда полиция пыталась доставить его в отдел за пьяное состояние в общественном месте.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу, поздним вечером 23 апреля жильцы дома по улице Галицкой пожаловались на шумную компанию в подъезде. На месте правоохранители нашли 19-летнего пьяного гражданина. Его решили забрать в отдел, однако юноша оказал сопротивление, ударив полицейского ногой в плечо.

«Сотрудник полиции с ушибом мягких тканей левого плечевого сустава, после оказания медицинской помощи, в удовлетворительном состоянии продолжил несение службы», — отметили в ведомстве.

Злоумышленника все-таки удалось доставить в отдел, где на него составили административный протокол и завели уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского.

Сейчас юноша находится под подпиской о невыезде.

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