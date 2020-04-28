Для поездок на дачу петербуржцам потребуется подтвердить родство с хозяином участка

Жители Петербурга в майские праздники смогут поехать на дачи родственников в Ленинградской области. Для этого им необходимо подтвердить связь с хозяином участка.

Как рассказали gazeta.spb.ru в Администрации Петербурга, горожанам «как минимум понадобится документ о связи с родственником».

О других требованиях в Смольном пока не сообщили. Gazeta.spb.ru направила в администрацию запрос для получения подробной информации.

Напомним, Петербург и Ленинградская область договорились о беспрепятственных поездках петербуржцев на дачные и садовые участки в майские праздники. Горожанам необходимо иметь при себе паспорт и документ, которые подтверждает право собственности на дачный или садовый участок, либо договор аренды. Все покупки необходимо сделать заранее в Петербурге. Останавливаться в Ленобласти по дороге до дачи запрещено. По приезду необходимо минимизировать контакты с соседями. Покидать участок разрешено только в случае необходимости.