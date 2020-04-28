Россия вышла на восьмое место в списке стран по числу зараженных коронавирусом

Всего в стране сейчас 93 558 зараженных. Фото: Pixabay

Всего в стране сейчас 93 558 зараженных. Фото: Pixabay

За последние сутки в России зафиксировано 6411 новых случаев заражения в 83 российских регионах и 72 смертельных случая. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Всего в стране сейчас 93 558 зараженных, 867 погибших, выздоровели 8456 человек.

За сутки больше всего случаев заражения COVID-19 выявлено в Москве (3075), Московской области (523) и Санкт-Петербурге (198).

Россия уже обогнала Иран, где число зараженных достигло 91 472 человека.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.