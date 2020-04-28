Большегрузы блокируют шипами во время весенней просушки в Ленобласти

Большегрузы блокируют шипами во время весенней просушки в Ленобласти
Блокиратор. Фото: ГКУ "Ленавтодор"

Дорожники рассказали, как поступают с нарушителями весенней просушки областных дорог. На колеса тяжелых машин устанавливают блокираторы с острыми шипами внутри, которые порежут шину, когда машина тронется с места.

Такие действия предпринимаются для того, чтобы машины, которые были остановлены с перегрузом, не пытались уехать с поста весового контроля. Блокиратор запирают на замок, а снимают только для взвешивания и эвакуации на спецстоянку.

Стоит отметить, что за езду с перегрузом юридическим лицам грозит штраф до 400 тысяч рублей.

Автоматические посты для взвешивания фур работают без участия человека, с их помощью можно определить весогабаритные параметры машин в действии.

Напомним, что весенняя просушка на региональных дорогах проходит с 5 апреля по 5 мая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассах Ленобласти начали взвешивать большегрузы из-за весенней просушки.

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