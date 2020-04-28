Индекс самоизоляции в Петербурге рухнул до «красной» зоны

Во вторник, 28 апреля, петербуржцы установили новый антирекорд по уровню самоизоляции в городе. По данным Яндекса на 14.00 он составляет 2,1 балла.

Стоит отметить, что этот показатель стал новым антирекордом. Последний был установлен вчера — 2,2 балла, однако петербуржцы продолжают выходить на улицу.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», жители Москвы более успешно соблюдают введенные в столице ограничительные меры. Сейчас индекс самоизоляции в Москве составляет 2,9 балла, это значит, что на улицах много людей, но до «красной» зоны он еще не добрался.

В Ленинградской области и под Петербургом ситуация обстоит немногим лучше — в Мурино жители самоизолировались на 3 балла, во Всеволожске и Колпино — 2,3 балла, в Пушкине — 2,2 балла, а в Петергофе — 2,5 балла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром индекс самоизоляции в Петербурге составлял всего 3 балла.