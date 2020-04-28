Из дома в Ленобласти вынесли антикварную мебель 18 века

Полиция разыскивает похитителей антикварной мебели во Всеволожском районе Ленинградской области. Неизвестные обчистили дом в деревне Ковалева.

В полицию 27 апреля обратилась 52-летняя женщина. Она сообщила, что неизвестные вынесли из её дома антикварную мебель: обеденный стол стоимостью 50 тыс. рублей, каминное зеркало за 100 тыс., набор из стульев за 200 тыс. и два кресла из красного дерева стоимостью 50 тыс. рублей.

«Общий ущерб составляет 400 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Кража, по словам хозяйки, произошла между 10 июля 2017 года и 27 апреля 2020 года. В дом неизвестные попали, вскрыв входную дверь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из квартиры 44-летней санитарки похитили 536 тыс. рублей и ювелирные украшения.