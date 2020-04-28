Петербург болеет неравномерно: в Приморском районе 120 человек, в Кронштадте трое

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 3436 случаев заражения COVID-19. Умерло 27 человек. Выздоровело 544 человека. Фото: Pixabay

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 3436 случаев заражения COVID-19. Умерло 27 человек. Выздоровело 544 человека. Фото: Pixabay

В Петербурге опубликована информация о распространении в городе коронавируса по районам города. Как видно на карте, опубликованной на сайте администрации города, самая напряженная ситуация в Приморском районе: здесь COVID-19 подтвержден у 120 человек, наблюдается у врачей с подозрением на коронавирус 2202 человека.

Данные о заболеваемости коронавирусом по районам Петербурга содержаться в докладе Евгения Шляхто, директора Национального медицинского центра им. В.А.Алмазова, который входит в рабочую группу городского координационного совета по противодействию распространения инфекции. В данных Евгения Шляхто, приводится информация о числу наблюдаемых граждан с подозрением на коронавирус и количеству людей уже больных вирусом.