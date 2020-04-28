Петербург болеет неравномерно: в Приморском районе 120 человек, в Кронштадте трое

В Петербурге опубликована информация о распространении в городе коронавируса по районам города. Как видно на карте, опубликованной на сайте администрации города, самая напряженная ситуация в Приморском районе: здесь COVID-19 подтвержден у 120 человек, наблюдается у врачей с подозрением на коронавирус 2202 человека.
Данные о заболеваемости коронавирусом по районам Петербурга содержаться в докладе Евгения Шляхто, директора Национального медицинского центра им. В.А.Алмазова, который входит в рабочую группу городского координационного совета по противодействию распространения инфекции. В данных Евгения Шляхто, приводится информация о числу наблюдаемых граждан с подозрением на коронавирус и количеству людей уже больных вирусом.
На втором месте после Приморского района находится Фрунзенский с 2086 пациентов с подозрением и 82 уже больных граждан, на третьем месте Невский район с 1246 граждан с подозрением, но с 135 петербуржцами уже заболевшими COVID-19.
На последних трех местах по числу наблюдаемых и заболевших в Петербурге Центральный район (71 наблюдается, подтвержден у 44 человек), Кировский — 45 наблюдается и столько же болеют и Кронштадтский район, где наблюдается три человека.
Неравномерность распространения коронавирусной инфекции по районам Петербурга может объясняться множеством причин: начиная от соблюдения гражданами самоизоляции, числом работающих магазинов и несоблюдением правил личной гигиены.
Впрочем, специалисты и медики пока не сошлись в едином мнении о способах распространения коронавируса: по одним версиям он легко передается воздушно-капельным путем на расстоянии чуть ли не в четыре метра, по другим: им можно заболеть только если тесно общаться с заразным человеком длительное время.
По данным ВОЗ Россия сейчас занимает восьмое место в мире по числу зараженных коронавирусом и эта такая ситуация беспокоит власти и общество.