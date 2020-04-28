Российских чиновников хотят наказывать за хамство

Российских чиновников хотят наказывать за хамство
Законопроект пока что только обсуждается. Фото: pixabay.com

Их хотят штрафовать на суммы до 150 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 28 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на заместителя секретаря генсовета ЕР, глава комитета Госдумы по инфополитике Александр Хинштейн. Он заявил, что «Единая Россия» разработала законопроект, который предполагает наказания для чиновников из-за хамства. Предлагается штрафовать их за оскорбления на суммы до 150 тысяч рублей.

«Мы прописываем, что в случае, если оскорбление совершено лицом, замещающим государственную или муниципальную должность в связи с осуществлением своих полномочий, то здесь наказание следует совершенно отдельное: не только крупный штраф, но и дисквалификация, то есть лишение права работать»,

— сказал Хинштейн.

Отмечается, что при первом нарушении дисквалифицировать чиновников будут на год, при втором – на срок до двух лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге МВД разрешили штрафовать граждан за нарушение самоизоляции.

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Российских чиновников хотят наказывать за хамство