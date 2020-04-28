В Петербурге МВД разрешили штрафовать граждан за нарушение самоизоляции

Теперь полицейские имеют право приостанавливать массовые мероприятия, работу предприятий розничной торговли и общепитов.

Об этом стало известно сегодня, 28 апреля. Обо всем сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга. Правительство города заключило соглашение с МВД, предусматривающее передачу полномочий по составлению протоколов об административных нарушениях. Теперь полицейские смогут контролировать и наказывать тех, кто не соблюдает режим самоизоляции. Документ уже подписан.

Напоминаем, что петербуржцы сидят дома уже около месяца. Пока что непонятно, когда меры будут смягчены. Ожидается, что после майских праздников россияне смогут свободно передвигаться по улицам города, но все зависит от развития событий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, в каких районах Петербурга больше зараженных COVID-19. Карта была в докладе кардиолога, руководителя Медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Евгения Шляхто. Информация на карте содержит данные на 23 апреля.