Стало известно, в каких районах Петербурга больше зараженных COVID-19

Стало известно, в каких районах Петербурга больше зараженных COVID-19
Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Петербургские власти обнародовали данные о числе пациентов с подозрением на COVID-19 и уже подтвержденным диагнозом в разных районах города. На первом месте оказался Приморский район.

Как сообщает АБН, карту числа амбулаторно наблюдающихся петербуржцев с подозрением на коронавирусную инфекцию по районам представила рабочая группа при Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения вируса в Петербурге.

Карта была в докладе кардиолога, руководителя Медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Евгения Шляхто. Информация на карте содержит данные на 23 апреля.

Так, больше всего пациентов с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом оказалось в Приморском районе — 2202 человека и 120 человек соответственно.

Следом идет Фрунзенский район, где наблюдаются 2086 пациентов и диагностированы 82 заражения.

Тройку замыкает Невский район — наблюдается 1246, подтвержден COVID-19 у 135 человек.

Лучше всего ситуация обстоит в Кронштадтском районе — там не выявлено ни одного случая заражения и всего три человека с подозрением на коронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировано 198 новых случаев коронавируса.

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