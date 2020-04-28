В Петербурге зафиксировано 198 новых случаев коронавируса

В Петербурге зафиксировано 198 новых случаев коронавируса
Коронавирус. Фото: Pixabay

В Петербурге выявлено 198 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

За последние сутки в России зафиксировано 6411 новых случаев заражения в 83 российских регионах и 72 смертельных случая.

Всего в стране сейчас 93 558 зараженных, 867 погибших, выздоровели 8456 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус пандемия санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В зоне риска: Врач рассказал, люди с какой группой крови уязвимы перед ...
Исторические фонари с Марсова поля отреставрируют за полтора года
В России больше 93 тысяч человек заболели коронавирусом
В Петербурге зафиксировано 198 новых случаев коронавируса
В России могут ввести платную регистрацию смартфонов
В Грузии число инфицированных коронавирусом достигло 511 человек
Повариха из Пулково призналась в краже супружеского подарка
У Володарского моста произошло ДТП с участием Hyundai и Mercedes