Петербуржца наказали за распитие алкоголя на Гаванской

Мужчина признал свою вину и попросил прощения.

Об этом стало известно сегодня, 28 апреля. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. На Гаванской улице задержали мужчину, который сидел на лавочке и распивал алкогольные напитки. В результате ему пришлось предстать перед судом, а теперь гражданин должен выплатить штраф в размере трех тысяч рублей. Петербуржец признал, что виноват и попросил прощения.

Напоминаем, что сейчас горожан просят соблюдать режим самоизоляции, поэтому мужчина не только виноват в том, что пил в общественном месте, но и в том, что вышел из дома без надобности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пушкинском районе трое вынесли из магазина телевизоры, выпрямитель, постельное белье и алкоголь. Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, злоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения.