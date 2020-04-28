У мемориала «Ополченцы» в Пушкине посадили 250 кустов барбариса

У мемориала «Ополченцы» в Пушкинском районе Петербурга в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне высадили 250 кустов барбариса.

Участие в высадке приняли глава администрации Пушкинского района Владимир Омельницкий, зампред комитета по благоустройству Оксана Гусева, директор производственной и технической службы ОАО «АБЗ №1» Андрей Смелов и другие. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пушкинского района.

На территории Пушкинского района расположено 56 памятных мест: братские захоронения, мемориалы, могилы Героев и другие. До 5 мая подходы к ним и прилегающие территории будут убраны. Ограды, урны, скамейки и бетонные элементы планируется окрасить. На участках также высадят цветы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Большом Смоленском проспекте в Петербурге высадят 100 саженцев.