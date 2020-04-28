Злоумышленники обманули петербургских предпринимателей на 35 млн

Злоумышленники обманули петербургских предпринимателей на 35 млн
Суд рассмотрит дело в ближайшем будущем. Фото: pixabay.com

Преступники прикидывались сотрудниками организации грузоперевозок.

Об этом стало известно сегодня, 28 апреля. Обо всем сообщает прокуратура Санкт-Петербурга. Граждане, объединившись, обманывали предпринимателей. Они через интернет находили объявления о поиске грузоперевозчиков, откликались на него, а также сообщали ложные данные о фирме, водителях и транспортных средствах. После того, как мошенники получали со склада товары, они похищали их. Причиненный ущерб оценивается в 35 миллионов рублей. В результате было возбуждено уголовное дело, оно для рассмотрения направлено в Невский районный суд.

В прокурате обвинительное заключение в отношении членов преступной группировки утвердили. Их обвиняют в мошенничестве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов утвердил порядок выплат медикам, пострадавшим от COVID-19. Если медик заразился коронавирусом, ему полагается 300 тыс. рублей. В случае получения инвалидности вследствие болезни — 500 тыс. рублей.

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