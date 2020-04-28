Открылись онлайн-продажи самой дорогой комплектации LADA XRay Cross Instinct

Открылись онлайн-продажи самой дорогой комплектации LADA XRay Cross Instinct
Фото: www.lada.ru

Отечественный производитель «АвтоВАЗ» запустил продажу специальной серии автомобилей LADA XRay Cross Instinct. Это самая дорогая машина линейки, её стоимость доходит до миллиона рублей.

Новая модель, представленная в двух вариантах, оснащена мультимедийной системой «Яндекс.Авто», которая позволяет подключить авто к сети и пользоваться интернет-сервисами прямо с экрана. Цена на флагманский хэтчбек тольяттинского автозавода стартует от 988 900 рублей. В эту комплектацию входит 1,8-литровым 122-сильным двигатель и механическая коробка передач.

Стоимость второго варианта, с 1,6 литровым японским мотором Renault-Nissan мощностью 113 лошадиных сил, начинается от 1 048 900 рублей. Отметим, что для всех покупателей предлагается 4G-модем, и полугодовая подписка на «Яндекс.Плюс».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «АвтоВАЗ» уйдет на вынужденные каникулы до 18 мая.

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Открылись онлайн-продажи самой дорогой комплектации LADA XRay Cross Instinct
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