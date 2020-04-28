Открылись онлайн-продажи самой дорогой комплектации LADA XRay Cross Instinct

Отечественный производитель «АвтоВАЗ» запустил продажу специальной серии автомобилей LADA XRay Cross Instinct. Это самая дорогая машина линейки, её стоимость доходит до миллиона рублей.

Новая модель, представленная в двух вариантах, оснащена мультимедийной системой «Яндекс.Авто», которая позволяет подключить авто к сети и пользоваться интернет-сервисами прямо с экрана. Цена на флагманский хэтчбек тольяттинского автозавода стартует от 988 900 рублей. В эту комплектацию входит 1,8-литровым 122-сильным двигатель и механическая коробка передач.

Стоимость второго варианта, с 1,6 литровым японским мотором Renault-Nissan мощностью 113 лошадиных сил, начинается от 1 048 900 рублей. Отметим, что для всех покупателей предлагается 4G-модем, и полугодовая подписка на «Яндекс.Плюс».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «АвтоВАЗ» уйдет на вынужденные каникулы до 18 мая.