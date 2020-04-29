При пожаре в Ленобласти погибли 8 человек

Шестеро из них были детьми.

Трагедия произошла ночью, 29 апреля. Возгорание случилось в жилом доме в Выборге. Известно, что погибшая семья являлась неблагополучной. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на Единую диспетчерскую службу Выборгского района.

Дом загорелся полностью. Его уже удалось потушить спасателям. В данный момент организован разбор горевших частей постройки. Личности скончавшихся от стихии устанавливаются.

К работе по ликвидацию пожара были привлечены 40 сотрудников пожарной службы, а также 17 единиц специальной техники.

Обстоятельства случившего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после смерти трех человек в пожаре в Хомировичах возбуждено уголовное дело. Назначенные экспертизы помогут установить причину возгорания. Личности погибших пока установить не удалось.