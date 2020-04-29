ДТП в Центральном районе: Bentley врезалась в «Ладу»

Отечественный автомобиль такого столкновения не перенес.

Дорожное происшествие произошло ночью, 29 апреля. Фотографии пострадавшей «Лады», а точнее того, что от нее осталось, опубликовал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В комментариях свидетели рассказали, что водитель иномарки с места аварии предпочел скрыться. А вот водителя «Лады» забрала в больницу скорая в тяжелом состоянии.

Bentley двигался с большой скоростью по Шпалерной улице и не смог уйти от столкновения с отечественной машиной, которая выехала с прилегающей дороги.

Более подробные причины аварии пока не установлены. Также, неизвестно, где сейчас находится водители иномарки. Но самое главное — все остались живы. Судя по состоянию пострадавшего автомобиля, который сейчас больше похож на консервную банку, его водитель родился в рубашке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Володарского моста произошло ДТП с участием Hyundai и Mercedes.