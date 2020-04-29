Выстреливший в женщину в Колпино мужчина попал под следствие

Мужчина выстрелил в женщину из газового пистолета. Фото: pixabay.com

Мужчина выстрелил в женщину из газового пистолета. Фото: pixabay.com

После стрельбы в Колпинском районе Петербурга возбуждено уголовное дело. В хулиганстве подозревают мужчину 1973 года рождения.

По данным правоохранителей, стрельба произошла 22 марта в городе Колпино. Около 15:40 часов у дома 22/15 по улице Труда между мужчиной и женщиной произошла ссора. Подозреваемый несколько раз выстрелил из газового пистолета в сторону оппонентки.

В этот же день мужчину задержали. Им оказался безработный ранее судимый гражданин 1973 года рождения.

«28 апреля 2020 года по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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