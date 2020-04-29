Райффайзенбанк инвестировал 1,34 млрд в экономику СЗФО

Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка в 2019 году заключил кредитные соглашения по программе Минсельхоза на общую сумму 1,34 млрд рублей. Из них в развитие сельскохозяйственной отрасли Ленобласти — 840 млн.

Порядка 400 млн инвестированы в сельское хозяйство Псковской области, 100 млн — Новгородской области. Деньги выделены в рамках программы по кредитованию предприятий агропромышленного комплекса.

«Ставка по кредитам в рамках программы варьировалась в пределах от 1 до 5% годовых», — сообщает Северо-Западный региональный центр АО «Райффайзенбанк».

Кредитные средства направлены на закупку сырья и удобрений, а также развитие животноводства, скотоводства и т.д. сроком на один год. Инвестиционное финансирование рассчитано на пять лет. Деньги выделены на строительство и модернизацию сельскохозяйственной инфраструктуры.