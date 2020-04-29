В Россельхознадзоре напомнили о правилах перевозки домашних животных по России

В Россельхознадзоре напомнили о правилах перевозки домашних животных по России
Все прививки необходимо сделать вовремя, так как несвоевременная вакцинация может помешать путешествию. Фото: pixabay.com

В связи с наступлением дачного сезона региональное управление Россельхознадзора напоминает о правилах перевозки домашних собак и кошек на территории страны.

Согласно информации ведомства, если животное путешествует с владельцем и не с целью продажи, то сопроводительные ветеринарные документы не нужны. Тем не менее, необходим ветеринарный паспорт, в котором указано, что у собак есть прививки от бешенства, чумы плотоядных, гепатита, вирусного энтерита, парво и аденовирусных инфекций, лептоспироза, а кошки вакцинированы от бешенства и панлейкопении.

Не раньше двух недель до начала поездки животное должен осмотреть ветврач, который поставит в паспорте собаки или кошки соответствующую отметку, разрешающую перемещение животного в течение 120 дней.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала об экзотических животных, прошедших ветеринарный контроль в прошлом году.
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В Россельхознадзоре напомнили о правилах перевозки домашних животных по России
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