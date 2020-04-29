В Петербурге замдиректора детского дома задержали за кражу денег у воспитанника

Общий ущерб составил 220 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении подозреваемой задержанной женщины возбудили по двум статьям. В первом случае, за совершенную кражу, а во втором, за мошенничество с использованием электронных средств платежа. Все дело в том, что деньги переводились с карты 17-летнего юноши на счет женщины. Таким образом было украдено 140 тысяч рублей. Еще 80 тысяч рублей было просто потрачено на свои личные нужны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Жертвой финансового преступления стал проживающий в учреждении сирота. Также, он является инвалидом второй группы.

Кража денег происходила в период с 28 января по 15 марта 2020 года.

На данный момент, женщина находится под подпиской о невыезде. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, не причастна ли она к еще каким-либо преступлениям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали подозреваемую в краже смартфонов.