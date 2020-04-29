В Ленинградской области снизили тарифы на вывоз мусора

В Ленобласти снизили тарифы на вывоз мусора. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

В Ленобласти снизили тарифы на вывоз мусора. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

В Ленинградской области по поручению губернатора Александра Дрозденко снизят тарифы на твердые коммунальные отходы (ТКО) для организаций и жителей.

Приказ об изменении тарифа утвердил комитет по тарифам и ценовой политики. Причиной снижения стало изменение нормативов на плотность, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Для юрлиц тариф за кубический метр снижен на 14% — с 926,26 рублей до 793,23 рублей.

Для многоквартирных домов плата за 1 кв. метр снизится на 3,8% и составит 5,39 рублей. Сейчас она составляет 5,60.

Для индивидуальных домов вводят новый принцип оплаты. Осуществляться она будет не с домовладения, а с количества проживающих или собственников в размере 95,58 рублей с человека.

Применяться новые тарифы будут с мая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, на территории Ленобласти до конца 2020 года установят 917 контейнерных площадок для сбора бытовых отходов.