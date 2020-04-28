В Ленинградской области увеличат количество мусорных контейнеров

Число контейнерных площадок для сбора мусора в Ленобласти, таким образом, превысит 7 тысяч. Фото: pixabay.com

Число контейнерных площадок для сбора мусора в Ленобласти, таким образом, превысит 7 тысяч. Фото: pixabay.com

На территории Ленинградской области до конца 2020 года установят 917 контейнерных площадок для сбора бытовых отходов.

На установку контейнеров в 61 населенном пункте муниципалитетам Ленобласти из бюджета выделено 174,5 миллионов рублей. Проект увеличения количества площадок для сбора мусора реализуется в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды Ленинградской области».

Больше всего контейнеров для бытовых отходов появится в Лужском (108), Тихвинском (93), Ломоносовском (88) Бокситогорском (85), а также Тосненском (84) и Гатчинском (84) районах. В течение прошлого года по аналогичной программе оборудовали 837 площадок в 47 муниципалитетах в дополнение к 5,5 тысячам уже имеющихся.