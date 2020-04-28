В Ленинградской области увеличат количество мусорных контейнеров

В Ленинградской области увеличат количество мусорных контейнеров
Число контейнерных площадок для сбора мусора в Ленобласти, таким образом, превысит 7 тысяч. Фото: pixabay.com

На территории Ленинградской области до конца 2020 года установят 917 контейнерных площадок для сбора бытовых отходов.

На установку контейнеров в 61 населенном пункте муниципалитетам Ленобласти из бюджета выделено 174,5 миллионов рублей. Проект увеличения количества площадок для сбора мусора реализуется в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды Ленинградской области».

Больше всего контейнеров для бытовых отходов появится в Лужском (108), Тихвинском (93), Ломоносовском (88) Бокситогорском (85), а также Тосненском (84) и Гатчинском (84) районах. В течение прошлого года по аналогичной программе оборудовали 837 площадок в 47 муниципалитетах в дополнение к 5,5 тысячам уже имеющихся.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти возобновят деятельности точки по продаже топлива и недвижимости.
Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
благоустройство ленобласть мусорные контейнеры
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургский концерн Nissan планирует уволить четверть сотрудников
В Ленинградской области увеличат количество мусорных контейнеров
Лепс рассказал, что на самоизоляции проводит время с музыкой Высоцкого
В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»
Открылись онлайн-продажи самой дорогой комплектации LADA XRay Cross Instinct
Ургант высказался о травле Тодоренко после слов о насилии
Беглов напомнил петербуржцам о главном условии для поездки на дачу
Петербургские пенсионеры старше 65 лет, соблюдающие самоизоляцию, могут ...