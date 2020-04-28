В Ленобласти разрешили продажу топлива и недвижимости

Ранее агентства по продаже недвижимости, как и торгующие топливом магазины, работали только в дистанционном режиме. Фото: pixabay.com

Ранее агентства по продаже недвижимости, как и торгующие топливом магазины, работали только в дистанционном режиме. Фото: pixabay.com

Власти Ленинградской области разрешили возобновить деятельность магазинов по продаже топлива и компаний, занимающихся вопросами строительства и недвижимости.

Соответствующее постановление за подписью губернатора Ленобласти Александра Дрозденко появилось во вторник, 28 апреля на официальном сайте областного правительства. Согласно документу, на территории региона разрешена торговля в спецмагазинах жидким котельным и древесным топливом, а также топливным торфом и газом в баллонах.

Кроме того, изменения возвращают к работе в штатном режиме офисы по продаже недвижимости. В частности, в агентствах может осуществляться деятельность головных офисов, работа архитекторов и проектирование, технические испытания и необходимые исследования.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение майских выходных между Петербургом и Ленинградской областью пустят дополнительные электрички.