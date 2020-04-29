В Минздраве рассказали, стоит ли лечиться от коронавируса, если нет симптомов

Около 45% зараженных коронавирусом в России не имеют симптомов. Фото: rospotrebnadzor.ru

Около 45% зараженных коронавирусом в России не имеют симптомов. Фото: rospotrebnadzor.ru

В Министерстве здравоохранения РФ заявили, что бессимптомные носители коронавирусной инфекции не нуждаются в лечении.

Как говорится в группе «СтопКоронавирус.РФ» в соцсети «ВКонтакте», при этом, несмотря на отсутствие необходимости в лечении, люди, у которых COVID-19 протекает без симптомов, должны соблюдать режим самоизоляции и карантинные меры, чтобы не подвергать опасности других людей.

Во вторник, 28 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что количество россиян, зараженных коронавирусом, у которых нет симптомов, составляет более 45%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мужчины в два раза чаще женщин умирают от коронавируса. Кроме того, они чаще переносят заболевание в тяжелой форме. Причем материалы по заболеваемости SARS в 2003 году показывают аналогичную статистику.