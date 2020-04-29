Мужчины в два раза чаще женщин умирают от коронавируса

Китайские специалисты выяснили, что среди мужчин смертность от коронавирусной инфекции в 2,4 раза выше, чем среди женщин. Кроме того, они чаще переносят заболевание в тяжелой форме.

С самого начала пандемии для ученых остается непонятным, почему коронавирус проходит у людей в такой разной форме: для кого-то он становится смертельным, а кто-то является бессимптомным переносчиком. Исследователи постоянно проводят эксперименты и изучают клетки вируса, однако к ответу еще не пришли. Тем не менее, выясняется много других важных подробностей.

Так, среди мужчин, заразившихся COVID-19, смертность на 70% выше, чем среди женщин. Причем материалы по заболеваемости SARS в 2003 году показывают аналогичную статистику.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что британские ученые нашли у коронавирусной инфекции положительные последствия.