Мужчины в два раза чаще женщин умирают от коронавируса

Мужчины в два раза чаще женщин умирают от коронавируса
Фото: pixabay.com

Китайские специалисты выяснили, что среди мужчин смертность от коронавирусной инфекции в 2,4 раза выше, чем среди женщин. Кроме того, они чаще переносят заболевание в тяжелой форме.

С самого начала пандемии для ученых остается непонятным, почему коронавирус проходит у людей в такой разной форме: для кого-то он становится смертельным, а кто-то является бессимптомным переносчиком. Исследователи постоянно проводят эксперименты и изучают клетки вируса, однако к ответу еще не пришли. Тем не менее, выясняется много других важных подробностей.

Так, среди мужчин, заразившихся COVID-19, смертность на 70% выше, чем среди женщин. Причем материалы по заболеваемости SARS в 2003 году показывают аналогичную статистику.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что британские ученые нашли у коронавирусной инфекции положительные последствия.

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