В Сеть слили личные данные россиян, оформлявших кредиты

ФИО и паспортные данные россиян, а также номера их электронных кошельков и телефонов выставили на продажу в интернете.

Как сообщает РБК, в сети утекли личные данные российских граждан, которые взяли или пытались оформить микрозаймы за последние два года. Неизвестные выставили их на продажу — любой желающий может приобрести их за 12 млн рублей. Предполагается, что виновницей утечки стала одна из микрофинансовых организаций.

Бесплатный пробная версия базы содержит информацию о 1800 людях. Источником большинства записей указан сервис «Юником24», который подбирает финансовые продукты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сбербанк предупредил россиян о новой схеме мошенничества на фоне коронавируса. Некоторые из них звонят и предлагают компенсацию за ущерб от инфекции – нужно лишь назвать личные данные.