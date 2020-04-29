Эксперты рекомендуют, как выбрать рекламную стратегию на майские

Эксперты «Манго Телеком», оператора профессиональных коммуникаций и сервисов маркетинговой аналитики, выпустили рекомендации, которые могут помочь компаниям определиться с выбором рекламной стратегии на начало мая.

За исключением нескольких отраслей, предприятия из самых разных сфер сейчас вынуждены снижать расходы на рекламу из-за того, что пандемия коронавируса привела к прекращению спроса или сокращению выручки. Но опасение вызывает и радикальное секвестирование маркетингового бюджета. Оно может привести к негативным последствиям в будущем, когда потребители начнут выходить из режима самоизоляции и возвращаться на рынки, а конкуренция мгновенно обострится.

Поэтому дилемма: резервировать основные средства на рекламу или начинать использовать их уже сейчас — конечно, достаточно серьезная, и специфика, естественно, зависит от бизнеса, пишут эксперты «Манго Телеком».

Готовность номер один

В любом случае это напряженное время для маркетологов, подчеркивают специалисты. Необходимо заняться подготовкой детального, поэтапного плана вывода маркетинга из карантина и последовательного, синхронного с ростом потребления на своих рынках, развертывания рекламы.

Прямо сейчас имеет смысл полностью проработать все составляющие — от записи рекламных роликов и подготовки макетов для оффлайна до текстов объявлений, визуалов, переборки аудиторий и отбора площадок в диджитале.

«Готовность номер один», когда останется только «нажать на кнопку», даст преимущество, убеждены специалисты.

«Давайте уже после майских»?

При этом окончательный перенос всех маркетинговых активностей на «после майских» может оказаться ошибкой. Компания, которая полностью ушла из рекламы, рискует: конкуренты получат пусть даже небольшой, но весь трафик целиком, причем по достаточно выгодной стоимости — как с учетом снизившейся цены за клик, так за счет различных «антикризисных» предложений владельцев медиа.

В онлайне как минимум стоит сохранить брендовую рекламу (когда пользователи сети ищут название конкретной компании), а также по возможности не выключать наиболее эффективные размещения, но — внимательно отслеживая их производительность и контролируя расходы. Такую возможность дают автоматизированные системы маркетинговой аналитики: можно установить робота, который будет вести мониторинг и анализировать результаты рекламы, подсказывая лучшие решения.

Сидим дома

С точки зрения рекламодателя предстоящие майские праздники отличаются от других одной важной чертой, замечают эксперты. Если раньше своих клиентов приходилось «ловить» в автомобилях и аэропортах и был велик шанс «не поймать», то теперь доставить людям рекламное сообщение гораздо проще: «сидим дома».