В Сосновом Бору убийцы спрятали труп мужчины под ковром

Неизвестные пробили голову жителю Соснового Бора и спрятали тело, укрыв его ковром и подушкой.

Тело 37-летнего мужчины с пробитой головой нашел его сосед по подъезду. Он позвонил в полицию вечером во вторник, 28 апреля, из квартиры погибшего, расположенной в доме на проспекте Героев, сообщает 47news.

На место происшествия прибыли полицейские и следователь районного отдела Следственного комитета. Они составили протокол, в который занесли, что тело прикрыто ковром, а голова подушкой. Стены и пол были заляпаны в крови. При этом дверь в квартиру была открыта и на ней не было следов взлома.

Правоохранители изъяли с места преступления два топора, два ноутбука, компьютер, резиновые перчатки, документы, мобильный телефон, долговые расписки и два окурка.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

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