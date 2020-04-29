МКБ продлевает отмену комиссий за обслуживание карт до 1 июня

Московский кредитный банк (МКБ) продлевает отмену комиссий за обслуживание карт Москарта и Москарта Black для всех держателей до конца мая. 1 мая и 1 июня списания комиссий по этим карточным продуктам не будет, вне зависимости от выполнения тарифных условий.

Воспользоваться всеми преимуществами карточной линейки Москарта от МКБ можно совершенно бесплатно. Клиентам банка доступно начисление процентов на остаток по счету, бесплатные переводы, в том числе в рамках СБП, начисление повышенного кэшбэка на покупки в выбранных категориях.

Оформить Москарту или Москарту Black можно через дистанционные банковские каналы МКБ или при обращении в офис банка. Подробная информация на сайте.