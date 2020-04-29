В Москве покупатель откусил часть уха охраннику «Пятерочки»

В Москве покупатель откусил часть уха охраннику &#171;Пятерочки&#187;
Мужчине откусили часть уха. Фото:pixabay.com

Между сотрудником магазина и незнакомцами произошел конфликт.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Все случилось в «Пятерочке» на улице Лихобороские Бугры. Двое покупателей вступили в словесную перепалку с охранником магазина. В результате один из них не выдержал накала страстей и набросился на охранника, откусив ему часть уха.

«Двое неизвестных вступили в конфликт с охранником и один из нападавших откусил работнику магазина ухо примерно на 3 см»,

— сказал собеседник агентства.

На место прибыла скорая, мужчина госпитализировали. Нападавшие тут же скрылись с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка предстанет перед судом за укус полицейского. Отмечается, что представителю власти было больно, но вред здоровью причинен не был. Тем не менее, поступок расценен как насилие.

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