В Москве покупатель откусил часть уха охраннику «Пятерочки»

Между сотрудником магазина и незнакомцами произошел конфликт.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Все случилось в «Пятерочке» на улице Лихобороские Бугры. Двое покупателей вступили в словесную перепалку с охранником магазина. В результате один из них не выдержал накала страстей и набросился на охранника, откусив ему часть уха.

«Двое неизвестных вступили в конфликт с охранником и один из нападавших откусил работнику магазина ухо примерно на 3 см»,

— сказал собеседник агентства.

На место прибыла скорая, мужчина госпитализировали. Нападавшие тут же скрылись с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка предстанет перед судом за укус полицейского. Отмечается, что представителю власти было больно, но вред здоровью причинен не был. Тем не менее, поступок расценен как насилие.