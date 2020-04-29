Немецкие медики разделись из-за нехватки средства защиты

Они хотели показать, насколько уязвимы врачи, у которых нет средств индивидуальной защиты.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Обо всем сообщает издание The Guardian. В Германии множество врачей приняли участие во флешмобе – они разделись и сфотографировались в своих кабинетах, прикрывая наготу кто чем может. Таким образом медики хотят привлечь внимание к проблеме с нехваткой средств индивидуальной защиты – они отмечают, что нагота является символом уязвимости врачей в сложившейся ситуации.

К акции присоединились французские стоматологи. Им приходится работать, несмотря на пандемию, а ведь стоматологам проще остальных заразиться коронавирусом из-за особенной профессии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге выделили деньги на средства защиты для врачей. 1,7 миллиардов рублей выделили из Резервного Фонда правительства Северной столицы.