В Петербурге выделили деньги на средства защиты для врачей

На закупку выделили 1,7 миллиардов рублей.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Обо всем сообщили в администрации губернатора Санкт-Петербурга. Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на закупку средств индивидуальной защиты для врачей. 1,7 миллиардов рублей выделили из Резервного Фонда правительства Северной столицы.

Напоминаем, что в городе с 30 числа вводят масочный режим. Это значит, что горожанам нельзя будет появляться в общественных местах без средства защиты. Тем временем маски – большой дефицит. Люди жалуются на то, что не могут их купить по доступной цене, причем уже давно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что грабители в России начали использовать усыпляющие медицинские маски. Они раздают маски якобы желая помочь, а на деле хотят проникнуть в квартиры к гражданам.