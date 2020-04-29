В Петербурге выделили деньги на средства защиты для врачей

В Петербурге выделили деньги на средства защиты для врачей
Маски сейчас являются дефицитным и дорогим товаром. Фото: unsplash.com

На закупку выделили 1,7 миллиардов рублей.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Обо всем сообщили в администрации губернатора Санкт-Петербурга. Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на закупку средств индивидуальной защиты для врачей. 1,7 миллиардов рублей выделили из Резервного Фонда правительства Северной столицы.

Напоминаем, что в городе с 30 числа вводят масочный режим. Это значит, что горожанам нельзя будет появляться в общественных местах без средства защиты. Тем временем маски – большой дефицит. Люди жалуются на то, что не могут их купить по доступной цене, причем уже давно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что грабители в России начали использовать усыпляющие медицинские маски. Они раздают маски якобы желая помочь, а на деле хотят проникнуть в квартиры к гражданам.

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