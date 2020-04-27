Грабители в России начали использовать усыпляющие медицинские маски

Они раздают маски якобы желая помочь, а на деле хотят проникнуть в квартиры к гражданам.

Об этом стало известно сегодня, 27 апреля. Обо всем сообщает «Интерфакс», ссылаясь на оперативный штаб по коронавирусу на Кубани. В Краснодарском крае участились случаи необычных грабежей. Злоумышленники раздают медицинские маски, говоря, что оказывают таким образом помощь. На деле они обработаны веществом, которое усыпляет носителя средства защиты. После того, как жертва засыпает, грабители проникают в квартиру и забирают все, что приглянется. Пока что вещество не установлено и понятно, насколько оно опасно для человека.

Напоминаем, что в период режима самоизоляции активизировались мошенники. Лучше всего не доверять непроверенной информации и не поднимать трубки, если звонит не знакомый номер.

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