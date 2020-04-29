На Пражской массовое ДТП, на месте кареты «скорой»

Пока что непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние после инцидента.

Об аварии на Пражской улице рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Пользователи пишут, что несколько автомобилей столкнулись во Фрунзенском районе. Они насчитали как минимум три машины. На место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, спасатели, а также кареты скорой помощи. Предположительно, кто-то из участников аварии мог получить травмы, а вот насколько серьезные – остается только догадываться. Пока что вечерний инцидент никак не комментировали официально.

Напоминаем, что некоторые автомобилисты жалуются на скольких дороги, так что стоит быть внимательнее, чтобы ничего не приключилось. Да и вообще гражданам стоило бы оставаться дома в связи с распространением коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дело о смертельном ДТП в Петергофе дошло до суда.