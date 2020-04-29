Дело о смертельном ДТП в Петергофе дошло до суда

В результате погиб один человек. Фото: vk.com/new.petergof

В результате погиб один человек. Фото: vk.com/new.petergof

В результате инцидента погиб один человек. Перед судом предстанет один из выживших участников аварии.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Петродворцовый районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении водителя, которого обвиняют в провоцировании смертельного ДТП. Все случилось в сентябре прошлого года на Санкт-Петербургском шоссе.

По предварительным данным, водитель, находящийся в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, потерял управление и вылетел на встречную полосу. В результате автомобиль загорелся, а пассажир, находившийся в салоне, скончался из-за отравления угарным газом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сертолово огонь уничтожил люксовый Mercedes. По данным ведомства, в результате произошедшего пострадавших не было. Очевидцы также сообщили, что огонь полностью уничтожил автомобиль.