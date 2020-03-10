В Сертолово огонь уничтожил люксовый Mercedes

В Сертолово огонь уничтожил люксовый Mercedes
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Автомобильный пожар произошел во Всеволожском районе Ленинградской области. В Сертолово сгорела дорогостоящая иномарка.

Как сообщают в областном управлении МЧС россии, экстренные службы получили сообщение о пожаре примерно в восемь часов вечера накануне, 9 марта. Автомобиль загорелся во дворе дома №14 по улице Ларина в Сертолово. Очевидцы рассказали в соцсетях, что огонь охватил Mercedes GLK премиум-класса.

По данным ведомства, в результате произошедшего пострадавших не было. Очевидцы также сообщили, что огонь полностью уничтожил автомобиль.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар на заводе «Светлана» потушили. Все случилось на территории экс-завода «Светлана», где загорелась водородная станция. На место прибыли сотрудники спецслужб и полицейские, людей из зданий поблизости эвакуировали.

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