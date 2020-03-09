Пожар на заводе «Светлана» потушили

Пожар на заводе &#171;Светлана&#187; потушили
Фото: Мойка78

Тем временем здания поблизости покинули 650 человек. Никто из них не пострадал.

Об этом стало известно сегодня, 9 марта. Обо всем сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербург. Все случилось на территории экс-завода «Светлана», где загорелась водородная станция. На место прибыли сотрудники спецслужб и полицейские, людей из зданий поблизости эвакуировали. На ликвидацию открытого пламени ушло несколько часов. Ближе к 11 вечеру огонь удалось ликвидировать. Прогремел ли второй взрыв – не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожарные ожидают второй взрыв на заводе «Светлана». Улицы вокруг здания оцепили, чтобы никто к нему не подходил.

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