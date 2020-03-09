Пожар на заводе «Светлана» потушили

Тем временем здания поблизости покинули 650 человек. Никто из них не пострадал.

Об этом стало известно сегодня, 9 марта. Обо всем сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербург. Все случилось на территории экс-завода «Светлана», где загорелась водородная станция. На место прибыли сотрудники спецслужб и полицейские, людей из зданий поблизости эвакуировали. На ликвидацию открытого пламени ушло несколько часов. Ближе к 11 вечеру огонь удалось ликвидировать. Прогремел ли второй взрыв – не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожарные ожидают второй взрыв на заводе «Светлана». Улицы вокруг здания оцепили, чтобы никто к нему не подходил.