Пожарные ожидают второй взрыв на заводе «Светлана»

Улицы вокруг здания оцепили, чтобы никто к нему не подходил.

Все случилось сегодня вечером, 9 марта. Обо всем сообщает «Мойка78». Пожар случился на территории бывшего завода «Светлана» на проспекте Энгельса. Там горит водород в шести емкостях по 10 кубометров. Спасатели не могут приступить к ликвидации возгорания, ждут подходящего момента. Тем временем все припаркованные поблизости машины увезли, 30 человек из домов эвакуировали, территории оцепили. На месте работают пожарные и полицейские.

Известно, что ожидается второй взрыв. Не уточняется, есть ли пострадавшие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на самолете, летевшем из Петербурга в Симферополь, не обнаружили взрывного устройства. Неизвестный сообщил о том, что на борту лайнера якобы находится бомба.