На Киевском в ДТП пострадали два человека

В аварии приняли участие 12 легковых автомобилей и три фуры.

Все случилось поздним вечером 29 апреля на Киевском шоссе в Гатчинском районе Ленинградской области. Данными поделился 78.ru, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. Там столкнулись 12 легковушек и три фуры. Предположительно, один из большегрузов из-за скользкой дороги перевернулся, чего не ожидали другие участники движения.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и кареты скорой помощи. Травмы получили два человека, но каково их состояние – не удалось выяснить. Непонятно, были ли они госпитализированы или отделались несерьезными повреждениями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда. На сутки, с 8:00 1 мая до 8:00 2 мая, движение транспорта на развязке КАД с проспектом Энгельса будет полностью закрыто.