Молодежи Петербурга предоставят временные рабочие места

Молодые петербуржцы от 14 до 30 лет смогут устроиться на работу в социально ориентированные некоммерческие организации.

Специально для них правительством города была оказана финансовая помощь в виде субсидии для организации рабочих мест. Постановление о выплатах подписал 29 апреля губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства.

Данная помощь организациям позволит обеспечить работой молодых жителей города, состоящих на учете на бирже труда. Таким образом, будет реализовываться федеральная программа «Содействие занятости населения». Различные вакансии предложат не менее 169 гражданам. Именно столько ожидается открыть рабочих мест на временной основе в ближайшее время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что миллионы россиян могут стать безработными к концу апреля.