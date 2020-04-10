Миллионы россиян могут стать безработными к концу апреля

Миллионы россиян могут стать безработными к концу апреля
В России ожидается волна увольнений из-за кризиса. Фото: pixabay

Вынужденные из-за коронавируса выходные в России могут привести к тому, что десять миллионов россиян останутся без работы уже к концу апреля, согласно прогнозу экспертов.

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Центра макроэкономического анализа и долгосрочного прогнозирования, миллионы россиян окажутся под риском увольнения или сокращения заработка.

Худшим итогом развития ситуации в России может стать рост уровня безработицы до 6%, а в 2021 году, в случае продолжения кризиса, он может вырасти до 6,7%.

Только в Москве и Подмосковье в зону риска попадают более одного миллиона человек из 7,4 миллионов работающих. Самые большие проблемы с безработицей ожидаются в сфере торговли, общепите и здравоохранении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам назвали причины увольнения при пандемии COVID-19.

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